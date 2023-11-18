Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve saldırıların durdurulmasını talep etmek için Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, dövizler taşıyarak ve sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalıştı. Gösteriye katılanlar arasında doktorlar da vardı ve Gazze'deki hastanelerin bombalanmasına dikkat çekmek için ağızlarını kapatarak yürüdüler.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Şehir merkezindeki Invalidenpark'ta toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

"Sessizliğini kınıyoruz", "Hastanelerin tahliye edilmesi ve bombalaması savaş suçudur", "Şimdi ateşkes", "İnsan görüyorum ancak insanlık görmüyorum" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, " Filistin'e özgürlük", "Bombardımanı durdurun" ve "İsrail bombalıyor, Almanya ve ABD finanse ediyor" sloganları attı.

Daha sonra Zafer Anıtı'na yürüyen göstericiler, Filistin, Alman ve Türk bayrakları taşıdı.

Gösteriye katılan bir grup doktor, Gazze'deki hastanelerin bombalanmasına ve masum insanların öldürülmesine dikkati çekmek için bir süre ağızlarını kapatarak yürüdü.

Gösteriye katılan Jakub Bielecki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu görüşleri dile getirdi:

"İsrail askerleri tarafından şu anda bombalanan Filistin halkıyla dayanışma göstermek için buradayım ve maalesef burada Almanya'da İsrail'e gösterilen sarsılmaz dayanışmadan dolayı konuşmak engelleniyor. Bu sorgulanmıyor. Bundan çok rahatsız oluyorum. Çocuklar ölüyor ve bu da uykusuz gecelerime sebep oluyor. Siz yalnız değilsiniz demek için buradayım."

Ailesi Gazze'de yaşayan ve babasıyla gösteriye katılan Lina Retvan da Gazze'de akılalmaz bir durum yaşandığını belirterek, "Kardeşiniz orada (Gazze'de) yaşıyor ve insanların orada ne kadar kötü durumda olduğunuzu tasavvur edemezsiniz. Buradaki insanların ne kadar kötü durumda olduklarını da görüyorum. Babamın da. Bununla baş edemezsiniz. Bu çok korkunç, insancıl değil." ifadelerini kullandı.