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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yapılan gösteride binlerce kişi bir araya geldi. Göstericiler, Gazze'de öldürülen binlerce çocuğa dikkat çeken dövizler taşıdı ve Alman hükümetinin politikasını eleştirdi. Gösteri, güvenlik önlemleriyle olay çıkmadan sona erdi.