Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yapılan gösteride binlerce kişi bir araya geldi. Göstericiler, Gazze'de öldürülen binlerce çocuğa dikkat çeken dövizler taşıdı ve Alman hükümetinin politikasını eleştirdi. Gösteri, güvenlik önlemleriyle olay çıkmadan sona erdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla çok sayıda kişi Alexander Meydanı'nda toplandı.
"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Gazze'de binlerce çocuğun öldürüldüğüne dikkati çeken dövizler taşıdı.
Gösteride yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin, İsrail ve Filistin'e yönelik politikası eleştirilirken, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması çağrısında bulunuldu.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.