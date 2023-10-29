Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Gleisdreieck metro istasyonunun yakınındaki meydanda düzenlenen gösteriye 1000'in üzerinde kişi katıldı.

Göstericiler, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Siz bizi silemezsiniz", "Ateşkes", "Savaşı durdurun" ve "Gazze'ye özgürlük" yazılı dövizler taşındı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atılan gösteride Gazze'de çocukların öldürüldüğüne işaret edildi ve İsrail'e destek veren Alman hükümeti eleştirildi.

Gösteriye katılan John Henry, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masum Filistinlilerin yanında yer almak için gösteriye katıldığını belirterek, "Şiddeti ve acıyı görmek kalbimi yaralıyor. Batı bu şiddete destek vererek büyük rol oynuyor. Biz Batılılar olarak buna karşı konuşma sorumluluğumuz var. Hükümetimize, onların kararlarını desteklemediğimizi, Gazze'deki bombalamayı desteklemediğimizi bildirmek bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Henry ile gösteriye katılan Sabrina Rau da, buraya savaşı karşı olduğunu ve Filistin'e dayanışma göstermek için geldiğini ifade ederek, "Özellikle şimdi Gazze'de yaşananlarla ilgili sessiz kalmamak için sokağa çıkmanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşananlara karşı direnç göstermek için." ifadelerini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Alman vatandaşı Mirko ise, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gösteriye katıldığını söyleyerek, "Çünkü sadece intikam peşinde koşan İsrail'in bu insanlık dışı yaklaşımını destekleyemeyiz. Biz insan haklarıyla ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

İhtilafın on yıllardan beri devam ettiğine işaret eden Mirko, "Bazen duyarlı oluyorsunuz, bazen daha az duyarlı oluyorsunuz. Filistin halkının lobisi ve sesi yok. Onlara bu sesi vermek için buradayız." dedi.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı gösteri olaysız sona erdi.