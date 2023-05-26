Berlin'de çevreci grup için dayanışma yürüyüşü

Almanya'da polisin operasyon düzenlediği 'Son Kuşak' adlı çevreci grup için Berlin'de dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi sessiz yürüyüşle iklimin korunması için gösteri yaptı.

BERl Almanya'da 24 Mayıs'ta polisin operasyon düzenlediği "Son Kuşak" (Letzte Generation) adlı çevreci grup için başkent Berlin'de dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Friedrichhain ilçesinde Frankfurter Tor Meydanı'nda toplanan yüzerlerce kişi, Unter den Linden Caddesi üzerinden Brandenburg Kapısı'na kadar sessiz yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, "İklimi korumak suç değildir", "Anayasa'nın 20. Maddesi=hayatı kurtar" ve "Son Kuşak ile dayanışma-Onların mücadelesi hepimizin mücadelesi" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grubun sözcülerinden Raphael Thelen, AA muhabirine, Son Kuşak'a karşı düzenlenen operasyondan ötürü hala şok içinde olduklarını söyledi.

Operasyonda, grubun bir başka sözcüsü olan Carla Hendrichs'in evine polisin kapıyı kırarak içeri girdiğini anlatan Thelen, şöyle devam etti:

"Yüzü maskeli silahlı polisler, eve baskın düzenledi. Carla'yı iyi tanıyorum. Kapıyı çalarak 'Bayan Henrichs, elimizde arama emri var, içeriye girebilir miyiz' denebilirdi. Sonuçta böylelikle doğru şeyi yaptığımıza daha da ikna oluyoruz. Çünkü hükümet, açıkça bizden korkuyor. Biz, kimseyi korkutmak istemiyoruz. Biz, her zaman elimizi uzattık. Biz, bakanlarla (Başbakan) Olaf Scholz ile görüşmek istedik."

Thelen, operasyonun demokratik ilkelerle uyuşup uyuşmadığına ilişkin "Bunu benim değil mahkemelerin tespit etmesi lazım. Alman hukuk devletine inanıyorum. Bazı konulara itiraz edeceğiz. O zaman mahkemeler, bunun yasal olup olmadığına karar verecek." ifadesini kullandı.

Alman makamlarının, "Son Kuşak" grubunu "suç örgütü" olarak nitelendirmesini eleştiren Thelen, barışçıl insanların gösteri hakkını kullandığını, söz konusu suçlamayı da "çok abartılı" bulduğunu kaydetti.

Thelen, operasyonun ardından grubun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirterek, "Yürüyüşe daha önce hiç bugünkü kadar çok insan gelmemişti. Bizi destekleyen inisiyatife her gün 100 bin avro bağış veriliyor." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Christofer Brinkmann da dayanışma için gösteriye katıldığını belirtti.

Uzmanların, iklimin korunması için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla yeteri kadar önlemin alınmadığını ifade ettiğini anlatan Brinkmann, bu sebeple protesto gösterilerinin yapıldığını dile getirdi.

Polisin, "Son Kuşak" çevreci gruba düzenlediği operasyon

Almanya'da polis, "Son Kuşak" adlı çevreci gruba 24 Mayıs'ta operasyon düzenlemiş ve 7 eyalette, 15 mekanda arama yapmıştı. 22 ila 28 yaşları arasında 7 çevreci grup üyesi hakkında soruşturma başlatılmış, bu kişiler "suç örgütü kurmak ve suç örgütüne yardım etmek", 2 şüpheli de "İngolstadt'a bir petrol boru hattına sabotaj yapmakla" suçlanmıştı.

Almanya'da "Son Kuşak" adlı çevreci grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelerdeki asfalta yapıştırarak trafikte araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor.

Aktivistler, müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.