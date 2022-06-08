Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler

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Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

BBC - Dünya
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Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Almanya'ın başkenti Berlin'de bir aracın yayaların üzerine sürülmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, en az sekiz kişi de yaralandı.

Almanya' ın başkenti Berlin'de bir aracın yayaların üzerine sürül mesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, en az sekiz kişi de yaralandı. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Araç yerel saatle 10.30 sularında Berlin'in batısında Rankestrasse ve Tauentzienstrasse caddelerinin kesiştiği köşede yoldan çıkıp kaldırıma çıktı ve kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi.

Olayın bir saldırı mı yoksa kaza mı olduğu henüz bilinmiyor.

Bir polis sözcüsü, aracın sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını söyledi.

Berlin İtfaiyesi, 60 ilk müdahale personelinin hızla olay yerine gittiğini açıkladı.

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey olayın "kendisini derinden etkilediğini" belirtti, halka "Polisin yaşananları netleştirmek için yoğun çaba harcadığı" mesajı verdi.

Aktör John Barrowman Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın meydana geldiği yerin yakınında olduğunu yazdı.

Barrowman, aracın dükkana girmeden önce defalarca kaldırıma çıktığını yazdı ve "İnanılmaz sayıda polis var. Bölgeyi boşaltıyorlar. İnsanları hava yoluyla taşımak için helikopterler geliyor" dedi.

Son olay, 2016 yılında bir kamyonun Noel pazarını ziyaret eden kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 12 kişinin öldüğü ve onlarca insanın yaralandığı Breitscheidplatz meydanı yakınlarında meydana geldi.

Sığınma başvurusu reddedilen bir göçmen tarafından düzenlenen o saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Saldırgan 2016'da İtalya'nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.

BBC

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