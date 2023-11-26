Berlin'de Allah yazılı kolye takan kız öğrenci saldırıya uğradı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir ortaokulda Allah yazılı kolye takan 15 yaşındaki kız öğrenci, en az 5 sınıf arkadaşı tarafından saldırıya uğradı ve yaralandı. Saldırganlar kız öğrencinin kolyesini kopardı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Allah" yazılı kolye takan 15 yaşındaki kız öğrencinin saldırıya uğradığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kız öğrencinin Wilhelmstadt semtindeki bir ortaokulun tuvaletinde en az 5 sınıf arkadaşı tarafından saldırıya uğradığı ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırgan öğrencilerin ortaokulun kızlar tuvaletinde söz konusu öğrenciyi darbettikleri ve özellikle kolyesini kopardıkları belirtildi.

Hastaneye kaldırılan gence ilk müdahaleyi okuldaki öğretmenin yaptığı kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.