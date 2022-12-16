Berlin Belediye Başkanı: Dev akvaryum 1 saat geç patlasaydı ölümler olabilirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yerel saatle 05.45 sıralarında bir otelin içindeki dev akvaryum patladı, caddeye yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık dağıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yerel saatle 05.45 sıralarında bir otelin içindeki dev akvaryum patladı, caddeye yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık dağıldı. Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, dev akvaryumun 1 saat geç patlaması halinde ölüm vakaları olabileceğini belirterek olayı tsunamiye benzetti.

Berlin'deki bir otelin zemin katında bulunan Aqua Dom adlı 16 metre uzunluğundaki dev akvaryum, bugün yerel saatle 05.45'te patladı. Ortaya çıkan basınçla akvaryumun içindeki yaklaşık 1 milyon litre su ve 1.500 kadar balık otelin içindeki bazı eşyalarla birlikte caddeye yayıldı. Berlin polisi, iki kişinin hafif yaralandığı olayda kasıt olduğuna dair bir bulgu olmadığını ifade etti.