Berdimuhammedov ve Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Dünya Haberleri
Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Dünya