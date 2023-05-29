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Berdimuhammedov ve Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Berdimuhammedov ve Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Dibeybe Dünya Haberler

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