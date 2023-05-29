Berdimuhammedov ve Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.