"Beni aldattı" dediği kız arkadaşının saçlarını kesip o anları da kayda aldı

Sosyal medya kısa sürede gündem olan bir videoda kendisini aldattığını iddia eden kız arkadaşını cezalandırmak isteyen adamın genç kadının saçlarını kestiği görüntülere yer verildi.

Aldatıldığını iddia ederek kız arkadaşının saçlarını kesen adama ait görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Bazıları adamın davranışını onaylarken bazıları ise şiddetin bir başka versiyonu olduğunu dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Adam kız arkadaşının saçlarını makasla keserken genç kadının gözyaşlarına hakim olamadığı fark edildi. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ihanetin kötü bir şey olduğu konusunda hem fikir olurken cezalandırma yöntemini tartışmaya açtı.