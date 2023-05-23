Belgorod Bölge Valisi tahliye edilenlere 'eve dönmeme' çağrısında bulundu

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı bir sabotaj grubunun girdiğini ifade ettiği Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Grayvoron'daki son duruma dair yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek geçici olarak...

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı bir sabotaj grubunun girdiğini ifade ettiği Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Grayvoron'daki son duruma dair yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek geçici olarak tahliye edilen bölge sakinlerine 'henüz eve dönmeme' çağrısında bulundu.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sabotaj ve keşif grubunun, Belgorod bölgesinde bulunan Grayvoron topraklarına girdiğini ve Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rus güvenlik güçlerinin, grubu etkisiz hale getirmesi için gerekli önlemleri aldığını duyurmuştu.

Gladkov, Grayvoron'daki son durum hakkında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek geçici olarak tahliye edilen bölge sakinlerine 'henüz eve dönmeme' çağrısında bulundu. Gladkov, "Geri dönmek için gerekli güvenlik sağlandığında sakinleri derhal bilgilendireceğiz. Ne yazık ki dün 1941 doğumlu bir kadın tahliye tedbirleri sırasında hayatını kaybetti. Düşmanın girdiği bu yerleşim yerlerinde yaralı iki sivilin olduğu bilgisi mevcut" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 3 BÖLGEDE ÇATIŞMA OLDU"

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan günlük istihbarat raporunda, 19-22 Mayıs arasında Rus güvenlik güçlerinin büyük olasılıkla Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde en az 3 noktada partizanlarla çatıştığı belirtilerek, "Partizanların kimliği henüz doğrulanmadı, ancak Rus rejim karşıtı gruplar sorumluluğu üstlendi. En ciddi olay Grayvoran kasabası yakınlarında meydana geldi. Hafif silahlı çatışmaların yanı sıra, olayların yakınında drone veya dolaylı saldırılarda artış oldu. Rusya birkaç köyü boşalttı ve bölgeye ek güvenlik güçleri konuşlandırdı" denildi.

Ayrıca raporda, Rusya'nın sınır bölgelerinde savaş uçağı kayıpları, demiryolu hatlarına yönelik patlayıcılı saldırılar ve şimdi de doğrudan partizan eylemleri ile giderek birçok alanı kapsayan daha ciddi güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. "Rusya, neredeyse kesinlikle bu olayları, savaşın kurbanı olduğuna dair resmi anlatıyı desteklemek için kullanacaktır" denildi.