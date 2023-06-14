Belçika'yı Sıcak Hava Dalgası Büyük Yırtıcı Kuşlarına Çekti

Belçika'yı 3 haftadır etkisi altında tutan sıcak hava dalgası, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya özgü büyük yırtıcı kuşları ülkeye çekti. Serin, kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Belçika'da 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı, ülkenin yaban hayatını da etkiledi.

Belçika'yı 3 haftadır etkisi altında tutan sıcak hava dalgası, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya özgü büyük yırtıcı kuşları ülkeye çekti.

Serin, kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Belçika'da 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı, ülkenin yaban hayatını da etkiledi.

Belçika'da 133 bin gönüllü üyesi bulunan doğa gönüllüleri birliği Natuurpunt, sık rastlanmayan kanat açıklığı 3 metreye yaklaşan kızıl akbaba ve kuzu kuşu gibi çok sayıda büyük yırtıcı kuşun tabiat gözlemcileri tarafından tespit edildiğini bildirdi.

Yırtıcı kuşların Belçika'da görülmesinin soğuk havalardan sonra sıcak hava dalgasının bölge üzerinde yükselmesi ve güneydoğudan esen rüzgarlara bağlı olduğu belirtildi.

Bu tür büyük yırtıcıların fazla enerji harcamadan irtifa kazanmak için yükselen sıcak hava dalgalarını ve akımları kullandığı, bu sayede uzun mesafeler alabildikleri ifade edildi.

Bilim insanları, çoğunlukla yüksek dağlarda bulunan bu yırtıcı kuşların Belçika'da kendilerine uygun üreme ve beslenme alanları bulamayacakları için yakında yeniden güneye gitmelerini beklediklerini aktardı.

Atmacagiller familyasından olan kuzu kuşlarından birinin ise Hollanda'da bir rüzgar türbinine çarparak öldüğü bildirildi.

İri yırtıcı kuşların yanı sıra cüce kartal, ak kuyruklu kartal, ala doğan gibi kuşların da Belçika'da görüldüğü kaydedildi.