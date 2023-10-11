Belçika, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Sağlayacak

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin Ukrayna'ya 2025 itibarıyla F-16 savaş uçağı sağlayacağını ancak son kararı, gelecek sene yapılacak seçim neticesinde görevi devralacak yeni hükümetin vereceğini söyledi. De Croo, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin Ukrayna'ya 2025 itibarıyla F-16 savaş uçağı sağlayacağını ancak son kararı, gelecek sene yapılacak seçim neticesinde görevi devralacak yeni hükümetin vereceğini söyledi.

De Croo, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Savaştan sonra Brüksel'i ilk kez ziyaret eden Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden de Croo, ülkesinin Ukrayna'yı başından bu yana desteklediğini ve buna devam edeceğini söyledi.

De Croo, Belçika'nın "2025'ten itibaren Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlayacak durumda olacağını" bildirdi.

Ülkede gelecek sene seçim yapılacağı ve bu kararın seçim sonucuna göre değişip değişmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de Croo, "uçakların gönderilmesinde son kararı yeni hükümetin vereceğini" söyledi.

Belçika'nın F-35 uçaklarını teslim aldıktan sonra elindeki F-16'ların boşa çıkacağı ve bunların bir kısmını Ukrayna'ya gönderebileceği belirtiliyordu. Ancak Belçika ordusundan geçen ay başında yapılan açıklamada envanterde bulunan ve uçuş ömrünü dolduran F-16'ların Ukrayna'ya verilmesinin düşünülmediği, uçakların kullanımının mümkün olmayacağı bildirilmişti.

Daha sonrasında yapılan değerlendirmede tüm uçakların aynı derecede kullanılmadığı, dolayısıyla hepsinin yıpranmadığı ifade edilmişti.

Avrupa'daki önemli silah üreticileri arasında yer alan Belçika, bugüne kadar Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek için otomatik silahlar, zırhlı araçlar, 200 kamyon, mühimmat, yakıt ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunmuştu.