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Belçika, Üç Dev Pandayı Aralık'ta Çin'e İade Edecek

Belçika, Üç Dev Pandayı Aralık'ta Çin'e İade Edecek
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Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi, Çin ile yapılan anlaşma gereği üç dev pandanın 10 Aralık'ta Çin'e gönderileceğini duyurdu. Pandalar, seyahat öncesi karantinaya alınacak.

BELÇİKA, üç dev pandayı aralık ayında Çin'e iade edecek.

Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile yapılan anlaşma gereği, hayvanat bahçesindeki beş pandadan üçünün 10 Aralık'ta Çin'e gönderileceği duyuruldu.

2016 yılında dünyaya gelen Tian Bao ve 2019'da doğan ikizler Bao Di ile Bao Mei, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an şehrindeki Bifengxia'daki Dev Panda Üssü'ne geri dönecek.

Pandaların Pairi Daiza'daki rutinlerini 11 Kasım'a kadar sürdürecekleri, ardından yolculuklarına hazırlık amacıyla karantinaya alınacakları belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bu değerli hayvanların ayrılmasına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pandaların en iyi koşullar altında ayrılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" denildi.

Üç pandanın ebeveynleri Hao Hao ve Xing Hui'nin hayvanat bahçesinde kalacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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