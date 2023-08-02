Belçika, Nijer'deki askeri darbe sonrasında 15 vatandaşını Fransa üzerinden tahliye etti
Dünya Haberleri
Belçika, Nijer'deki askeri darbe sonrasında 15 vatandaşını Fransa üzerinden tahliye etti. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 15 vatandaşın Fransız uçağıyla Nijer'den ayrıldığını duyurdu. Belçikalılar için gelecek tahliyeler için temaslar devam edecek.
Belçika, Nijer'deki askeri darbe sonrasında 15 vatandaşını Fransa üzerinden tahliye etti.
Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 15 vatandaşın Fransız uçağıyla Nijer'den ayrıldığını duyurdu.
Lahbib, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna'ya teşekkürlerini iletirken, gelecek tahliyeler için temasta kalacaklarını bildirdi.
Belçikalı ilk grup, yerel saatle 02.00 sularında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'na inmişti.
Nijer'de toplam 110 civarı Belçikalının bulunduğu biliniyor.
Nijer'deki darbe???????
Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.