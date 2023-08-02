Belçika, Nijer'deki askeri darbe sonrasında 15 vatandaşını Fransa üzerinden tahliye etti

Belçika, Nijer'deki askeri darbe sonrasında 15 vatandaşını Fransa üzerinden tahliye etti. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 15 vatandaşın Fransız uçağıyla Nijer'den ayrıldığını duyurdu. Belçikalılar için gelecek tahliyeler için temaslar devam edecek.