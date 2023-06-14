Belçika Kralı Philippe ve Ürdün Kralı Abdullah, ortak askeri tatbikatta bulundu

Belçika Kralı Philippe'in Ürdün ziyareti çerçevesinde iki ülkeden özel kuvvetler başkent Amman'da ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Agile Apex 23' tatbikatında terörle mücadele operasyonları simüle edildi.