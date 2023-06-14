Belçika Kralı Philippe ve Ürdün Kralı Abdullah, ortak askeri tatbikatta bulundu
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Belçika Kralı Philippe'in Ürdün ziyareti çerçevesinde iki ülkeden özel kuvvetler başkent Amman'da ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Agile Apex 23' tatbikatında terörle mücadele operasyonları simüle edildi.
Belçika Kralı Philippe'in Ürdün ziyareti çerçevesinde iki ülkeden özel kuvvetler başkent Amman'da ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Agile Apex 23" tatbikatında terörle mücadele operasyonları simüle edildi.
İki ülke arasında savunma işbirliğini artırmayı amaçlayan tatbikatı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Belçika Kralı Philippe birlikte takip etti.
İkili ayrıca, tatbikatta kullanılan modern cihazlar, teçhizat, silahlar ve mühimmatın tanıtıldığı standı inceledi.
Tatbikatta, Kral Philippe'in yanı sıra Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Belçika'nın Amman Büyükelçisi Serge Dickschen ile iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden üst düzey komutanlar da hazır bulundu.
Belçika Kralı Philippe, iki günlük resmi ziyaret için dün Ürdün'e gelmişti.