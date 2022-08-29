Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz fiyat artışlarına dikkat çekerek, "Önlem alınmazsa gelecek 5 ila 10 yılda kışlar korkunç geçecek" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşı, Covid-19 salgınıyla başlayan gıda ve ekonomik krizlerini daha da derinleştirdi. Bu krizlere Avrupa için enerji krizi de eklendi. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'nın doğal gaz akışını azaltması Avrupalı yetkilileri endişelendiriyor.

Bakan Straeten, durumun çok karmaşık olduğunu, reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Durum çok karmaşık. Yapısal olarak düşünmek de çok önemli, çok daha ucuz olan yenilenebilir enerjileri teşvik etmeliyiz. Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık birçok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.