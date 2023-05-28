Belçika'daki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla kutlama yapmaya başladı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı.

Brüksel polisi de bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki ana cadde trafiğe kapatıldı.

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu Erdoğan önde tamamladığında da Türk mahallesinde yine kutlama gösterileri yapılmıştı.