Belçika'daki orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü

Belçika'nın Almanya sınırı yakınında çıkan yangında 170 hektar ormanlık ve sazlık alan zarar gördü. Ülkenin doğusundaki Fagnes bölgesinde çıkan yangına müdahale için 130 itfaiye çalışanı görevlendirildi. Yangınla mücadeleye Alman itfaiye ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Belçika'nın Almanya sınırı yakınında çıkan yangında 170 hektar ormanlık ve sazlık alan zarar gördü.

Ülkenin doğusundaki Fagnes bölgesinde çıkan yangına müdahale için 130 itfaiye çalışanı görevlendirildi. 170 hektar ormanlık ve sazlık alanın zarar gördüğü yangınla mücadeleye Alman itfaiye ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Belçika'nın Valon Bölgesi Orman ve Su İdaresi, yangının insan kaynaklı olduğunu, alevlere yol açacak yıldırım düşmesi veya aşırı sıcaklar gibi doğal bir neden bulunmadığını bildirdi.

Yürüyüş yollarıyla bilinen bölgeye girişlerin yasaklandığı, yangının etkilediği bazı noktalara ulaşmak için helikopterlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Yaklaşık iki haftadır yağmur yağmayan Belçika'nın kuzeyindeki Anvers ve Limburg tabiat parkları ile ormanlık alanlardaki yangın tehlikesine karşı sarı alarm verildiği duyuruldu. Ülkede en az bir hafta daha havanın güneşli ve kuru olması bekleniyor.