Belçika'da seri katilin korku evi parka dönüştürüldü

Belçika'da Marc Dutroux'nun altı kız çocuğunu kaçırıp rehin tuttuğu ve dördünü öldürdüğü 'korku evi' yıkılarak anıt parka dönüştürüldü. Parkta, kurbanlar için bir anıt ve duvar resmi yer alıyor. Ayrıca, Dutroux'nun kurbanlarının rehin tutulduğu bodrum katı da parka dahil edildi.

Belçika’da seri katil Marc Dutroux'nun 1990’larda altı kız çocuğunu kaçırıp rehin tuttuğu ve dördünü öldürdüğü “korku evi” yıkıldı ve kurbanlar için bir anıtın yer aldığı parka dönüştürüldü.

“Yerle gök arasında” adı verilen anıt park, Charleroi yakınlarındaki Marcinelle kasabasında Salı günü açıldı.

Açılışta, seri katilin kurbanlarından Julie Lejeune ve Melissa Russo'nun ebeveynleri de hazır bulundu.

Belçikalı seri katilin Julie ve Melissa’yı öldürdüğü evin yerine yapılan park, beyaz tuğlalarla inşa edildi.

Anıt parkın adı, Julie ve Melissa'nın anneleri tarafından kondu.

Julie'nin annesi Louisa Albert, ismin anlamını, "Yerle gök arasında ismi, yeryüzündeki bizlerle, cennetteki çocuklarımız arasında bir bağ yaratıyor” sözleriyle açıkladı.

Dutroux’nun kurbanları ve şiddet sonucu ölen tüm çocuklar için bir anıta dönüştürülen parkta, uçurtmanın göğe yükselişin izleyen bir çocuğun tasvir edildiği duvar resmi de yer alıyor.

Charleroi Belediyesi, anıt parkın bir heykel yerine, ağaç ve çiçeklerden oluşan yaşayan bir alan olmasını kararlaştırdı.

Kurbanlarının ailelerinin isteği üzerine, kız çocuklarının aylarca rehin tutulduğu “korku evinin” bodrum katı da yıkılmadı ve “soruşturmadaki ihmalleri simgelemesi için” anıt parka dahil edildi.

Dutroux’nun, An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı kız çocuklarını kaçırıp rehin tuttuğu ve daha sonra öldürüp bahçesine gömdüğü Jumet kasabasındaki diğer ev de, bir süre önce belediye tarafından yıkılmıştı.

Şu an 66 yaşında olan Marc Dutroux 1990'larda Julie Lejeune, Melissa Russo, An Marchal, Eefje Lambrecks, Sabine Dardenne, Laetitia Delhez adlı altı kız çocuğunu kaçırıp rehin tutması ve cinsel saldırıda bulunmasıyla gündeme geldi.

Dutroux’un, Avenue de Phillippeville 128 adresindeki evin bodrum katını, kaçırdığı çocukları saklamak için ses geçirmeyecek şekilde düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Dutroux’un gizli bölmede rehin tuttuğu Sabine ve Laetitia adlı kız çocukları, 1996 yılında gözaltına alınan Dutroux’nun itirafı üzerine, polis tarafından sağ kurtarıldı.

Ardından diğer 4 kız çocuğunun cinsel saldırı sonrası Dutroux tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma sürecinde Belçika polisinin çok sayıda ipucunu gözden kaçırması nedeniyle Dutroux, sadece “5 kız çocuğunu kaçırmak ve cinsel saldırıda bulunmakla” suçlandı. Bu nedenle 1989 yılında 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmadaki ihmaller nedeniyle Dutroux, 13 yıllık hapis cezasının yalnızca 3 yılını çektikten sonra 1992 yılında şartlı tahliye edildi. Bu karar kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtı.

Çocuk kaçırma ve cinsel saldırı suçlarını işlemeye cezaevinden çıktıktan sonra da devam eden Marc Dutroux, 1996 yılında 8 ila 19 yaşları arasındaki 6 kız çocuğunu kaçırma, işkence etme ve cinsel saldırıda bulunma; 4 çocuğu da öldürme suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

Soruşturma sırasında Dutroux’nun Slovakya'da bir arkadaşını öldürmek ve 3 kız çocuğuna tecavüz etmekten de suçlu olduğu belirendi.

Dutroux’nun Belçika, Fransa ve Slovakya’da çok sayıda tecavüz olayına karıştığı ortaya çıktı.

Dutroux, 2004 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2020'de şartlı tahliye başvurusunda bulundu, ancak psikiyatri testleri sonucu hala tehlikeli bir kişilik olduğu ortaya çıkınca bu talebi reddedildi.

Kız çocuklarının kaçırılması ve rehin tutulmasında Dutroux’nun suç ortağı olduğu gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan eski eşi Michelle Martin ise, geçen yıl şartlı tahliye edildi.