Belçika'da İsveçli vatandaşları öldüren saldırganın eşi polise sığındı

Pazartesi akşamı Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki İsveç vatandaşını öldürüp, birini de ağır yaralayan Abdesalem Lassoued’in eşinin, olayı duyar duymaz kızlarıyla birlikte polise sığındığı öğrenildi.

Tunus vatandaşı Lassoued, İsveçli 3 kişiyi vurduktan sonra olay yerinde bir video çekerek, bunu sosyal medyada paylaştı.

Belçika medyasına göre evinde videoları izleyen eşi Rachida, 15 yaşındaki kızıyla birlikte evinden kaçarak polise sığındı.

Belçika’nın Schaerbeek semtindeki bir apartmanın giriş katında yaşayan kadın, "Polisle tam işbirliği yaptım ve elimden gelen tüm bilgileri verdim, ancak nerede olduğunu bilmiyordum" dedi.

HLN gazetesine konuşan ve olay sonrası ciddi şok yaşadığı belirtilen Tunuslu kadın, “Ne yaptığını söylemeye cesaretim yok. O öldü, sadece evde ve çocuklarımla birlikte olmak istiyorum" dedi.

Önceki eşinden üç çocuğu olan Rachida, küçük kızının henüz durumun farkına olmadığını vurgulayarak, "Ona bunu söylemek için henüz çok erken ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Eşinin gerçekleştirdiği saldırı konusunda hiçbir şey bilmediğini söyleyen Rachida, “Hiçbir şey fark etmedim, herhangi bir işaret görmedim. Biz de herkes gibi sıradan bir çifttik" diye konuştu.

Tunuslu saldırgan tarafından vurularak öldürülen iki İsveçli’nin birinin 60’lı, diğerinin ise 70’li yaşlarda olduğu bildirildi.

Öldürülen kişilerden biri Stockholm'de, diğeri ise İsviçre'de yaşıyordu.

Saldırıda ağır yaralanan üçüncü kişinin de 70’li yaşlarda olduğu açıklandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Belçika Başbakanı De Croo’nun daveti üzerine, Çarşamba günü Brüksel’i ziyaret edecek.

Tunus’tan tekneyle İtalya'nın Lampedusa adasına kaçmış

Brüksel saldırganı Abdesalem Lassoued’in, 2011 yılında küçük bir tekneyle Tunus’tan İtalya'nın Lampedusa adasına geldiği belirlendi.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, Lassoued İtalya'da kısa bir süre kaldıktan İsveç'e gitti.

Buradan sınır dışı edilen zanlını, daha sonra Belçika’ya geçtiği belirtiliyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin sınır dışı edilmesi konusunda daha katı kurallar uygulanması çağrısında bulundu.