Belçika'da İlk Isı Dalgası Başladı

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin ısı dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu. Enstitüden yapılan açıklamada "2023'ün ilk ısı dalgası gerçekleşti." denildi. Açıklamada "Kentsel ısı adası etkisi" ismi verilen meteorolojik olay nedeniyle sıcaklığın kentlerde, kırsal alanlara göre daha fazla hissedilir olacağı kaydedildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin ısı dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada "2023'ün ilk ısı dalgası gerçekleşti." denildi.

Açıklamada "Kentsel ısı adası etkisi" ismi verilen meteorolojik olay nedeniyle sıcaklığın kentlerde, kırsal alanlara göre daha fazla hissedilir olacağı kaydedildi.

Açıklamada gelecek haftanın sonuna kadar süreceği belirtilen sıcak karasal havanın, ülkenin orta ve güney kesimleri başta olmak üzere genelinde etkili olacağı ifade edildi.

Kapalı ve yağışlı havasıyla bilinen Belçika'nın başkenti Brüksel'de sıcaklıklar son günlerde 30 dereceyi aşıyor.

Enstitü daha önce ısı dalgası uyarısı yaparak sarı alarm ilan etmişti.

Orman yangını riski

Yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği ormanlık alanlarda yangın riskini artırıyor.

Mayıs sonundan bu yana Flaman bölgesinde "sarı" kod yürürlükte bulunuyor.

30 Mayıs'ta Almanya sınırı yakınında çıkan yangında, 170 hektar ormanlık ve sazlık alan zarar görmüştü.