Belçika'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Belçika'nın Koksijde bölgesindeki sahilde tespit edilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 30 kilogramlık bomba kontrollü şekilde imha edildi. O anlar, Patlayıcı Cihazları İmha ve Temizleme Dairesi (DOVO) tarafından paylaşıldı.