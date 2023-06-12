Belçika'da Halkın Yüzde 76'sı Mevcut Hükümetten Memnun Değil

Belçika'da gelecek yıl yapılacak federal seçimler öncesinde yapılan anket, halkın yüzde 76'sının mevcut hükümetten memnun olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 60'lık kesim, başbakanın kalmasını istemediğini belirtti. Aşırı sağ ve aşırı solun belirleyici faktör olarak ön plana çıkacağı belirtilen anket sonuçlarına göre, Flaman bölgesinde aşırı sağcı Vlaams Belang, Brüksel ile Fransızca konuşulan Valon bölgesinde aşırı solcu İşçi Partisi (PTB) güç kazanıyor.

Belçika'da gelecek yıl yapılacak federal seçimler öncesinde yapılan anket, halkın yüzde 76'sının mevcut hükümetten memnun olmadığını ortaya koydu.

Belçika'da önde gelen medya kuruluşları ile İpsos araştırma şirketi, gelecek sene yapılacak federal seçimler dolayısıyla bir anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 76'sı, Flaman Open Vld partisinden Alexander de Croo'nun liderliğindeki 7 partili koalisyon hükümetinden memnun olmadığını bildirdi.

Yüzde 60'lık kesim, de Croo'nun başbakan kalmasını istemediğini belirtti.

Yerel basın, memnuniyetsizliğin sebebinin, özellikle geçen sene, ana nedeni enerji fiyatlarındaki artış olan rekor düzeydeki enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu yazdı.

Öte yandan anketin bir diğer bulgusu da gelecek federal seçimlerde aşırı sağ ve aşırı solun belirleyici faktör olarak ön plana çıkacağı oldu.

Buna göre, Flaman bölgesinde aşırı sağcı Vlaams Belang, Brüksel ile Fransızca konuşulan Valon bölgesinde aşırı solcu İşçi Partisi (PTB) güç kazanıyor.

Mevcut koalisyon, sosyalistler, liberaller, Hristiyan demokratlar ve çevreciler olmak üzere daha merkeze yakın partilerden oluşuyor.

Belçika, Mayıs 2019'da yapılan seçimlerden sonra yaklaşık 500 gün hükümetsiz kalmıştı.