Belçika'da Fransa'daki protestolara destek eylemleri: 29 gözaltı

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan eylemlerde 29 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, kaldırım taşlarını söküp otobüs duraklarındaki camları kırdı ve bazı araçları ateşe verdi. Gözaltına alınanların 26'sı reşit değildi.