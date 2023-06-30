Belçika'da Fransa'daki protestolara destek eylemleri: 29 gözaltı
Dünya Haberleri
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan eylemlerde 29 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, kaldırım taşlarını söküp otobüs duraklarındaki camları kırdı ve bazı araçları ateşe verdi. Gözaltına alınanların 26'sı reşit değildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde 29 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.
Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.
Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.
Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı.
Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.
Öte yandan Fransa'nın Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.