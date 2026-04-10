Haberler

Belçika'da Düzenlenen Top Model Yarışması'nda Kübra Kolkıran Finale Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika’nın Maasmechelen kentinde doğan 39 yaşındaki Kübra Kolkıran, “Top Model Belgium” yarışmasında çevrim içi elemeleri geçerek finale yükseldi. 9 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenecek finalde yarışacak Kolkıran, sahne performansı ve profesyonel duruşuyla öne çıkıyor.

Haber: İlhan Baba

Kayserili bir göçmen ailenin kızı olan Kübra Kolkıran, Bkatıldığı "Top Model Belgium" yarışmasında sergilediği başarılı performansla çevrim içi elemeleri geçerek, 9 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.

Her yıl yüzlerce başvurunun yapıldığı ve çok aşamalı yapısıyla dikkat çeken yarışmada Kolkıran, sahne performansı, enerjisi ve profesyonel duruşuyla öne çıktı. Kolkıran, güzelliği, enerjisi ve sahne duruşuyla ve profesyonel yaklaşımıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanırken, kısa sürede yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Nürnberg'deki Objektif Kültür Merkezi Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi alan Kolkıran, sahne ve kamera karşısındaki tecrübesiyle jüri üyelerinin beğenisini topladı. Sürecin yalnızca bir modellik yarışı olmadığını belirten Kolkıran, "Bu süreç disiplin, özgüven ve kararlılıkla verilen uzun soluklu bir mücadelenin sonucu" dedi.

Başarısının kadınlara ilham olmasını istediğini ifade eden Kolkıran, "Güzellik sadece yaşla değil; duruş, özgüven ve kendini ifade edebilme gücüyle anlam kazanır" ifadelerini kullandı. Hayvan hakları alanındaki çalışmalara destek veren Kolkıran, Belçika'daki Türk derneklerinde de aktif görev alarak sosyal projelerde yer alıyor.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

