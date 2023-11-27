Belçika'da asılsız bomba ihbarları nedeniyle 27 okulda eğitime ara verildi

Belçika'da asılsız bomba ihbarları alındığı gerekçesiyle 27 okulda eğitime ara verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel ve çevresindeki okullara dün akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarları asılsız çıkarken, güvenlik amacıyla 27 okulda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Valonya-Brüksel Bölgesi İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cecile Marquette yaptığı açıklamada, "Paniğe kapılmayalım ancak son günlerde asılsız olsa da çok sayıda bomba ihbarı aldık. Bu nedenle bazı okullarda bu pazartesi günü polis arama yapacak. Yarın ise söz konusu okullarda eğitime devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Belçika'da asılsız bomba ihbarıyla ilgili şu ana kadar adli işlem yapılmazken, Belçika hükümetinden de henüz bir açıklama gelmedi. - BRÜKSEL