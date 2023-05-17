Belçika'da 19 Mayıs kutlamaları düzenlendi

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, TOBB Brüksel Temsilciliğinde 19 Mayıs Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Büyükelçi Uysal, dünyanın her yerindeki Türk gençlerinin Cumhuriyete sahip çıkacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu, TOBB Brüksel Temsilciliğinde 19 Mayıs Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Belçika'da yaşayan, eğitim gören veya çalışan çok sayıda Türk genci katıldı.

Programda konuşma yapan Büyükelçi Uysal, dünyanın her yerindeki Türk gençlerinin Cumhuriyete sahip çıkacağını, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılması için çaba göstereceğini söyledi.

Belçika'da yaşayan Türk gençlerinin başarılarına değinen Uysal, şunları söyledi:

"Belçika'ya gelerek burada bir hayat kuran vatandaşlarımız ve ikinci, üçüncü, hatta dördüncü kuşakların önemli başarılar elde ettiklerini, gençlerimizin çeşitli alanlarda etkili duruma geldiklerini iftiharla müşahede etmekteyiz. Burada eğitim görerek buluşlar yapan ve ödüller kazanan gençlerimiz var. Bürokraside, iş dünyasında, serbest mesleklerde, idari kademelerde bu başarı hikayesinin yeni ve kayda değer örneklerine giderek daha sıklıkla tanık oluyoruz."

Uysal'ın konuşmasının ardından Brüksel'de müzik eğitimi alan Türk gençleri mini konser verdi.

Ayrıca Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in moderatörlüğünde mesleklerinde başarıya ulaşan Belçika-Türk toplumu üyesi bazı gençler sohbet toplantısı yaptı.