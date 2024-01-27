Belçika Başbakanı İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararını uygulamaya çağırdı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı sonrasında " İsrail'i mahkeme kararının geçici tedbirlerini tam olarak uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

Belçika Başbakanı de Croo, dünkü açıklamasında UAD'ın kararlarının hukuken bağlayıcı ve bu kararlara uyma yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak "Belçika, Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirlerin belirtilmesi talebine ilişkin kararını dikkate alıyor. İsrail'i mahkeme kararının geçici tedbirlerini tam olarak uygulamaya çağırıyoruz.

Belçika, Uluslararası Adalet Divanı'nın duruşmalarını yakından takip etmeye devam edecek ve bugünkü kararı ve sonuçlarını analiz edecek" dedi.