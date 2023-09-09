Belçika, Almanya, Avusturya, Slovakya, İtalya ve İsviçre'den Fas'a Taziye Mesajları

Belçika, Almanya, Avusturya, Slovakya, İtalya ve İsviçre, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları paylaştı. Üst düzey siyasetçiler ve hükümet yetkilileri, deprem felaketinin ardından Fas halkına desteklerini iletti.

Belçika, Almanya, Avusturya, Slovakya, İtalya ve İsviçre, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

Faslı nüfusun yoğun bulunduğu Belçika'da başta Başbakan Alexander de Croo olmak üzere üst düzey siyasetçiler, deprem felaketinin ardından dayanışma mesajları verdi.

De Croo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada taziye dileklerini ileterek, " Belçika, bu zor zamanlarda Fas'ın yanında yer alacak." ifadesini kullandı.

Fas asıllı İklim Bakanı Zakia Hattabi de Fas halkıyla, özellikle de yaslı ailelerle dayanışmasını ve derin şefkatini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de bu tür olaylarda Belçika ile Fas'ı birleştiren bağların güçlendiğini vurguladı. Cezayir asıllı Bakan, Belçika'nın yardım için harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

Ülkedeki birçok siyasi partinin başkanı da mesajlarında desteklerini iletti.

Öte yandan "Travelers online.be" sitesindeki kayıtlardan 600'den fazla Fas asıllı Belçikalının deprem sırasında bu ülkede olduğunun belirlendiği bildirildi. Bunun üzerine Belçika Dışişleri Bakanlığı, vatandaşları için acil destek hattı kurdu.

11,5 milyon nüfuslu Belçika'da 500 bin civarı Fas asıllı vatandaş yaşıyor.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Fas'tan kötü haberlerin geldiğini belirterek, "Bu zor saatlerde düşüncelerimiz yıkıcı depremin mağdurlarıyla. Bu doğal afetten etkilenen herkese taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya hesabından, Fas'tan korkunç görüntülerin ulaştığını belirterek, "Fas'taki insanlarla korkunç depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Düşüncelerimiz onlarla ve bu saatlerde enkaz altında kalanları arayan ve çok sayıda yaralının yaşamı için mücadele eden herkesle." paylaşımında bulundu.

Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, taziye mesajında, "Düşüncelerimiz Fas'ta meydana gelen depremin kurbanları ve onların yakınlarıyla. Fas'tan gelen ürkütücü görüntüler, yüzlerce insanın etkilendiği depremin boyutlarını gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Slovakya

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da yıkıcı depremden etkilenen Fas halkına derin taziyelerini sunarak, düşüncelerinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirtti.

Caputova, "Slovakya, yaraların sarılması için yardım ve desteğe hazır." ifadesini kullandı.

İtalya

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Yeni Delhi'de Fas'taki yıkıcı depremin trajik sonuçlarını acıyla öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, "Meloni, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'a, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Fas halkına, yakınlığını ve dayanışmasını ifade ederek, İtalya'nın bu acil durumda Fas'ı desteklemeye tam olarak hazır olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "LA7" kanalında katıldığı programda, Fas'ta yaklaşık 200 İtalyan vatandaşının bulunduğu ve şu ana dek kimsenin yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerimiz, bu korkunç depremden etkilenen Faslılarla. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Berset, İsviçre'nin Fas ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 820 kişi hayatını kaybetti, 672 kişi yaralandı. Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.