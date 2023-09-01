Belarus'ta KGAÖ üyesi ülkelerin katıldığı askeri tatbikat başladı

Belarus'ta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin katıldığı 'Muharebe Kardeşliği 2023' adlı askeri tatbikat başladı. Tatbikata Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 2 bin 500 askeri personel katılıyor.

Belarus'ta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin katıldığı "Muharebe Kardeşliği 2023" adlı askeri tatbikat başladı.

KGAÖ üyelerinden Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 2 bin 500 askeri personelin katıldığı "Muharebe Kardeşliği 2023" tatbikatının açılışı Belarus'taki Brest Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Tatbikatın başlangıç töreninde konuşan KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, tatbikatın, uluslararası gelişmelerin karmaşık bir döneminde gerçekleştirildiğini söyledi.

KGAÖ ülkelerinin, tatbikat kapsamında birlikleri arasındaki etkileşimi güçlendirecek çalışmalar yapacağına işaret eden Tasmagambetov, insansız hava araçları (İHA) kullanımının ve İHA tehditlerine nasıl karşılık verileceğine yönelik de çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

Bugün başlayan "Muharebe Kardeşliği 2023" tatbikatı 6 Eylül'de sona erecek.