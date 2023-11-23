Belarus'ta Devlete Bağlı Petrol Depolama Tesisinde Yangın Çıktı

Belarus'un Vitebsk bölgesinde devlete bağlı Gomeltransneft Druzhba şirketine ait yer altı petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Yangının nedeni kullanılmayan tankta kalan petrolün tutuşması olarak belirtildi. Yangın söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.

Belarus'un Vitebsk bölgesinde devlete bağlı Gomeltransneft Druzhba şirketine ait yer altı petrol depolama tesisinde yangın çıktı.

Belarus'un Vitebsk bölgesine bağlı Polatsk kasabasında bir yer altı petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlete bağlı Gomeltransneft Druzhba şirketine ait yer altı petrol depolama tesisinde çıkan yangının nedeni "kullanılmayan tankta kalan petrolün tutuşması" olarak belirtildi. Yangın ihbarının ardından bölgeye giden ekipler, yangının söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı. - MİNSK