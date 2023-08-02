Belarus Helikopterleri Polonya Hava Sahasını İhlal Etmedi

Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus askeri helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varşova'nın "Mi-24" ve "Mi-8" model Belarus askeri helikopterlerinin dün Polonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların "uydurma" olduğu belirtildi.

"Açıklama, Polonya askeri ve siyasi yönetim tarafından Belarus sınırına yakın güçlerin ve araçların sınıra yığılmasını haklı çıkarmak için yapıldı." ifadesine yer verilen açıklamada, Polonya radarlarının herhangi bir ihlal kaydetmediği ve bu yüzden daha sonra uçuşun "sınır geçişinin radar sistemlerince tespit edilmesini engelleyen çok alçak bir irtifada gerçekleştiği" iddiasının ortaya atıldığı kaydedildi.

Belarus Savunma Bakanlığının bu iddiaları "dedikodu kaynaklı" olarak değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Mi-24 ve Mi-8 helikopterleri tarafından hava sahasının ihlal edilmediğini kaydederiz." denildi.

Polonya Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınlarında iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Belarus tarafı daha önce Polonya tarafını eğitim konusunda bilgilendirmişti. Sınır geçişi, Bialowieza bölgesinde, radar sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştıran çok düşük bir irtifada gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, NATO'nun olay hakkında bilgilendirildiği belirtilmişti.