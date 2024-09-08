Üye Girişi
Haberler

Beita Belediyesi'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin ABD'ye Soruşturma Çağrısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATI Şeria'nın Beita Belediyesi, İsrail ordusu tarafından vurularak hayatını kaybeden Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD yönetimine soruşturma açılması çağrısında bulundu. Açıklamada, Eygi'yi vuran kurşunun ABD üretimi olduğu belirtilerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yapıldı.

BATI Şeria'da bulunan Beita Belediyesi, İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD'ye soruşturma çağrısında bulundu.

Beita Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Eygi'yi vuran kurşunun 'ABD üretimi' olduğu vurgulanarak, "Beita Belediyesi, uluslararası toplumu ve özellikle Amerikan yönetimini, İsrail işgal güçlerinin ellerinde Amerikan kurşunlarıyla bir Amerikan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu açmaya çağırır ve ayrıca uluslararası toplumu Beita kasabamızda ve tüm Filistin bölgelerinde işlenen suçları durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırır" denildi.

'ASİL MESAJINI İLETİRKEN HAYATA VEDA ETTİ'

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Şehit Ayşenur, Filistin halkının meşru ve adil haklarına destek ve dayanışma içinde ve işgalcilerin Beita kasabasının bu otantik parçası olan Sabih Dağı'na yerleşme planlarına karşı çıkarak asil mesajını iletirken hayata veda etti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Batı Şeria İsrail Dünya

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken ayrıntı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title