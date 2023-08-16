Beijing'deki Yağışlar Nedeniyle Zarar Gören Okullarda Yeniden Yapılanma Çalışmaları Hız Kazanıyor

Çin'in başkenti Beijing'in Mentougou ve Fangshan bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören okullarda, afet sonrası yeniden yapılanma ve yaklaşan yeni döneme hazırlanma çalışmaları hız kazandı. Okullarda temizlik, dezenfeksiyon, bina bakımı dahil olmak üzere özel duruma uygun çeşitli işlemler gerçekleştiriliyor.