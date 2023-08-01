Beijing'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in başkenti Beijing'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişiden ise haber alınamıyor. Yağışlar Mentougou, Fangshan, Changping ve Haidian bölgelerini etkiledi. Kent genelinde yaklaşık 127.000 kişi tahliye edildi.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişiden ise haber alınamıyor.

Beijing sel kontrol ve kuraklık yardım merkezinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden Mentougou'da 4, Fangshan'da ise 2 kişi öldü. Ayrıca Changping bölgesinde 4, Haidian bölgesinde de 1 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan 13'ü Mentougou'da, 10'u Changping'de ve 4'ü Fangshan'da olmak üzere 27 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Merkeze göre Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle 29 Temmuz'dan bu yana kentte şiddetli yağışlar aralıksız devam ederken, özellikle batı, güneybatı ve güney kesimlerinde çok şiddetli sağanaklar etkili oldu.

Salı sabahı 06.00 itibarıyla Beijing'de ortalama 257,9 milimetre, kentsel bölgelerde ise ortalama 235,1 milimetre yağış kaydedildi.

Ortalama yağış miktarları Mentougou'da 470,2 milimetreye, Fangshan'da ise 414,6 milimetreye ulaştı.

Kent genelinde şu ana kadar yaklaşık 127.000 kişi yağışlar nedeniyle tahliye edildi. ¦