Beijing'deki selden zarar gören demiryolu tamir edildi
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Beijing'deki Fengtai-Shacheng Demiryolu'nun selden zarar gören bölümü, 71 saatlik acil onarımın ardından tamamen restore edildi. Demiryolu hattı, Fengtai ilçesi ile Zhangjiakou'nun Shacheng kasabasını birbirine bağlıyor.
BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in başkenti Beijing'deki Fengtai-Shacheng Demiryolu'nun selden zarar gören bölümünü onaran personel görülüyor, 8 Ağustos 2023.
Fengtai-Shacheng Demiryolu üzerindeki Zhuwo İstasyonu'ndan Salı akşamı bir ray kontrol lokomotifi güvenli şekilde geçerek, 71 saatlik acil onarımın ardından demiryolunun selden zarar gören kısmının tamamen restore edildiğini ortaya koydu.
Demiryolu hattı, Beijing'e bağlı Fengtai ilçesi ile Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou'nun Shacheng kasabasını birbirine bağlıyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)