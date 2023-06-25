Beijing'de Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Okullar Açık Hava Etkinliklerinden Kaçınıyor

Çin'in başkenti Beijing'deki Cennet Tapınağı'nı ziyaret eden çocuklar, 23 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Son günlerde Çin'in başkenti Beijing'in büyük bölümünde yüksek sıcaklıklar hüküm sürerken, yerel eğitim yetkilileri öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla şehirdeki okulların büyük ölçekli açık hava etkinlikleri düzenlemekten kaçınmalarını istedi.

İlgili makamlar Cuma gecesi, öğrencilere yönelik açık hava etkinliklerinin zamanlamasının değiştirilmesine ve yüksek sıcaklık dönemlerinde derslerin azaltılması ve hatta askıya alınmasına yönelik özel önlemler içeren bir bildiri yayımladı. Bildiride üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatilinin ardından, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle okulların Pazar gününden itibaren öğrenciler için kapsamlı açık hava etkinlikleri düzenlememesi tavsiye ediliyor.

Kavurucu sıcak hava dalgası Beijing'i etkisi altına alırken, Cuma günü kentte Çin'in uyarı sistemindeki en yüksek gösterge olan kırmızı alarm verildi.

Şehrin hava durumu istasyonunun önceki tahminlerine göre, Beijing'deki çoğu bölgede Cuma gününden Pazar gününe kadar 37 ila 40 santigrat derece arasında değişen yüksek sıcaklıkların görülmesi bekleniyor.