Beijing'de Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu Başlıyor

Çarşamba günü Beijing'de başlayacak olan Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'na yaklaşık 100 ülkeden ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan 300'ün üzerinde katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çarşamba günü Beijing'de başlayacak olan Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'na yaklaşık 100 ülkeden ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlardan 300'ün üzerinde katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

İki gün sürecek forum "Eşitlik, İşbirliği ve Kalkınma: Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı'nın 30. Yıldönümü ve Küresel İnsan Hakları Yönetişimi" temasını taşıyor.

Forum kapsamında açılış töreni ve genel kurul toplantılarının yanı sıra uluslararası işbirliği ve küresel insan hakları yönetişimi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve kalkınma hakkının hayata geçirilmesi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve insan haklarının korunması, BM insan hakları mekanizması ve küresel insan hakları yönetişimi ile dijital çağda insan haklarının korunması konularına odaklanan beş paralel oturum düzenlenecek.

Foruma Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.