Beijing'de Kırmızı Alarm: Kavurucu Sıcaklık Dalgası Etkisini Sürdürüyor

Beijing'de kavurucu sıcaklık dalgası etkisini sürdürüyor. Çin'in uyarı sistemindeki en yüksek uyarı olan kırmızı alarm verildi. Kentin acil müdahale idaresi, kent sakinlerine sıcaklığın en yüksek olduğu dönemde açık hava faaliyetlerini azaltmalarını ve dışarıda çalışmaya ara vermelerini tavsiye etti.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Beijing'de Cuma günü yüksek sıcaklıklar için Çin'in uyarı sistemindeki en yüksek uyarı olan kırmızı alarm verildi.

Beijing meteoroloji istasyonu sabah 07.00'de, Cuma gününden Pazar gününe kadar şehrin birçok bölgesinde sıcaklıkların 37 ila 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmininde bulunarak kırmızı alarm verdi.

Kentin acil müdahale idaresi, kent sakinlerine sıcaklığın en yüksek olduğu dönemde açık hava faaliyetlerini azaltmalarını ve dışarıda çalışmaya ara vermelerini tavsiye etti.

Kuruma göre Pazartesi günü ise en yüksek sıcaklık yaklaşık 34 dereceye düşecek.

Çin'de yüksek sıcaklıklar için üç kademeli, renk kodlu bir uyarı sistemi bulunuyor; kırmızı en şiddetli olanı temsil ederken, onu turuncu ve sarı takip ediyor.