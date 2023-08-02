Beijing'de 140 Yılın En Şiddetli Yağışları Kaydedildi

Çin'in başkenti Beijing'de son birkaç gün içinde kaydedilen yağışlar, 140 yılın en şiddetli yağışları olarak tarihe geçti. Changping ilçesindeki Wangjiayuan rezervuarında 744,8 milimetre yağış kaydedildi. Yağışlar, Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle başkenti etkisi altına aldı ve 11 kişinin ölümüne yol açtı.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de, 140 yıl önce kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana son birkaç gün içinde en şiddetli yağışlar kaydedildi.

Beijing Meteoroloji Servisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Changping ilçesindeki Wangjiayuan rezervuarında Cumartesi günü saat 20.00 ile Çarşamba günü saat 07.00 arasındaki sağanak sırasında 744,8 milimetre yağış kaydedildiğini belirtti. Bu değer, başkentte şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yağış miktarına işaret ediyor.

Beijing kenti hafta sonunun başından bu yana Doksuri Tayfunu'nun getirdiği ve Salı sabahı itibarıyla 11 kişinin ölümüne yol açan şiddetli yağışlara maruz kaldı.

Büyük nehirlerdeki su seviyelerinin uyarı çıtasının altına düşmesiyle, sel için verilen kırmızı alarm Çarşamba sabahı kaldırıldı.¦