Beijing 2022'nin Ana Medya Merkezi'ni Dönüştürme İnşaatı Başladı

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Kış Olimpiyat Oyunları'nda bazı önemli basın toplantılarının yapıldığı mekanda bazı peyzaj işaretleri korunacak ve mekan "Baharın Başlangıcı" salonu olarak kalıcı bir tesise dönüştürülecek. Beijing İnşaat Mühendisliği Grubu'nun proje yöneticisi Chi Mingzhi, Çin Ulusal Kongre Merkezi II. Aşaması'nın yaklaşık yarısını işgal eden MMC'nin tamamen Oyunlar sonrası kullanımının da dikkate alınarak inşa edildiğini söyledi.

Yönetim ve hizmet verimliliğini artırmak için bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi en son teknolojileri kullanarak akıllı mekan sistemleri oluşturma planı da mekanın dönüşümüne dahil edildi. Bina gelecekte çeşitli etkinliklere ve üst düzey ticari fuar faaliyetlerine ev sahipliği yapan yaklaşık 1,3 milyon metrekarelik süper büyük bir fuar kompleksi oluşturulması için Çin Ulusal Kongre Merkezi Aşama I ile entegre edilecek.

Xinhua / Dünya