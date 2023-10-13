Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Bakanlar, uluslararası insani hukuk normlarına uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, taraflara ateşkes ve Gazze Şeridi'nden sivil halkın çıkışı için insani koridorlar açma çağrısı yaptı.

BDT Ülkeleri İsrail ve Filistin'e Ateşkes Çağrısı Yaptı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

BDT İcra Komitesi'nin basın servisi yaptığı yazılı açıklamada, BDT Devlet Başkanları Zirvesi için Bişkek'te bulunan üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik ortak yazılı açıklama yayımladıkları aktarıldı.

İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden son derece endişe duyduklarını ifade eden bakanlar, uluslararası insani hukuk normlarına uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, taraflara ateşkes ve Gazze Şeridi'nden sivil halkın çıkışı için insani koridorlar açma çağrısı yaptı.

Bakanlar, askeri operasyonlar sırasında ayrım gözetmeksizin uygulanan güç kullanımı, sivillere yönelik her türlü aşırılık, terörizm, rehin alma eylemlerini şiddetle kınadı.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşmakta olan insani felaketle ilgili endişelerini belirten bakanlar, ihtiyacı olan herkese gıda, yakıt ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere gerekli yardımın sağlanması gerektiğini ifade etti.

Bakanlar, Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası ve bölgesel diplomatik çabaların arttırılmasının öneminin altını çizdi.