BBC, maymun işkence çetesini ortaya çıkardı

BBC, bir yıllık bir araştırma sonucu, Endonezya'dan Amerika'ya kadar uzanan bir maymun işkence çetesini ortaya çıkardığını açıkladı. Araştırmalar, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden yüzlerce kişinin, Endonezyalılar'a, bebek uzun kuyruklu makakları filme alarak işkence etmeleri ve öldürmeleri için para ödediğini ortaya koydu.

BBC'nin bir yıllık bir araştırma sonucu, Endonezya'dan Amerika'ya kadar uzanan bir maymun işkence halkasını ifşa ettiği bildirildi. Araştırmalar, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerden yüzlerce kişinin, Endonezyalılar'a, bebek uzun kuyruklu makakları filme alarak işkence etmeleri ve öldürmeleri için para ödediğini ortaya koydu.

İşkence ağı ilk olarak YouTube'da başladı ve daha sonra Telegram uygulamasındaki özel gruplara taşındı. BBC gazetecileri, Telegram'daki işkence gruplarından birinde gizli olarak çalışarak, grup üyelerinin işkence fikirleri ürettiklerini ve bu fikirlerin gerçekleştirilmesi için kişileri görevlendirdiklerini keşfetti.

Bu eylemlerin amacı, bebek uzun kuyruklu makakların kötüye kullanıldığı, işkence gördüğü ve bazen öldürüldüğü özelleştirilmiş filmler oluşturmaktı. Suçluları adalete teslim etmek için uluslararası bir girişim başlatıldı. BBC'ye göre, en az 20 kişi şu anda soruşturma altında ve aralarında ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından incelenen iki ana şüpheli bulunuyor.

BBC, işkencecileri Endonezya'da ve distribütörleri ve alıcıları ABD'de bulmayı başardı. Şüphelilerden biri, toplumda "Sadistik" olarak bilinen 40'lı yaşlarında bir kadın olan Stacey Storey olarak tanımlandı. Diğeri ise gerçek adı güvenlik nedenleriyle açıklanmayan bir lider olan "Bay Maymun" olarak tanındı.

Bay Maymun, BBC'ye verdiği röportajda, en az dört maymunun ölümünden ve birçok maymunun işkencesinden sorumlu olduğunu itiraf etti ve son derece acımasız videoları sipariş ettiğini söyledi. Storey, Alabama, ABD'den bir kadın ve Haziran ayı başında bir işkence grubunda aktifti. DHS ajanları tarafından ele geçirilen telefonunda yaklaşık 100 işkence videosu bulundu ve Storey'nin en aşırı videoların bazılarının yapımı için ödeme yaptığına dair kanıtlar bulundu.

Storey ve Bay Maymun henüz suçlanmadı, ancak yargılanırlarsa onlarla birlikte en az üç diğer hedef, yedi yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Endonezya'da, polis, iki işkence zanlısını tutukladı ve suçladı. Asep Yadi Nurul Hikmah, hayvan işkencesi ve korunan bir türün satışı suçlarından suçlu bulundu ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. M. Ajis Rasjana, bir hayvanı işkence etme suçu için Endonezya'daki en yüksek hapis cezası olan sekiz ay hapse mahkum edildi.

İşkence videolarının hala Telegram ve Facebook üzerinde erişilebilir olduğu söylendi. BBC, aşırı içerik paylaşan birçok grubu Facebook'ta bulduğunu bildirdi. Bu gruplardan bazılarının 1000'den fazla üyesi olduğu söylendi. Facebook, teknoloji firmasının dikkatine getirilen grupları kaldırdığını bildirdi.

Bir sözcü, "platformlarımızda hayvan istismarının teşvikine izin vermiyoruz" dedi ve "farkına vardığımızda bu içeriği kaldırıyoruz" diye ekledi. YouTube ise BBC'ye, hayvan istismarının platformunda "yeri olmadığını" söyledi. Şirket, "ihlal eden içerikleri hızla kaldırmak için sıkı çalışıyor" dedi.

Telegram ise "kullanıcı gizliliğini ve ifade özgürlüğü gibi insan haklarını korumaya" adanmış olduğunu belirtti. Ancak moderatörlerin "özel grupları proaktif olarak denetleyemeyeceklerini" ekledi.