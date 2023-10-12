Bayburt'ta 80 hektarlık mera yangını kontrol altına alındı

Bayburt'un merkeze bağlı Akduran Köyü'nde sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında 80 hektarlık alan küle döndü. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

Bayburt'ta çıkan mera yangınında 80 hektar alan küle döndü

BAYBURT - Bayburt'un merkeze bağlı Akduran Köyü'nde sebebi bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. 80 hektarlık alanın küle döndüğü mera yangınına müdahale eden Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardılar.

Alevlerin, dumanların büyüyerek yükseldiğini fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine sabahın erken saatlerinde olay yerine gelen Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri akşamın geç saatlerine kadar saatlerce yangına müdahale ettiler. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiler. Tam anlamıyla yangının sönmesinden emin olan ekipler daha sonra alandan ayrıldılar.