Batman'da Tarihi Eser Niteliğinde Takı ve Sikke Ele Geçirildi

Batman'da durumundan şüphelenen bir şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da durumundan şüphelenen bir şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir kişinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen takı, para ve sikke ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Caddesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 yüzük, mühür, takı, eski dönemlere ait demir para, farklı boyutlarda 362 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - BATMAN