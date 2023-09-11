Batman'da Kur'an Nesli Platformu tarafından 'Hayat namazla güzeldir' etkinliği düzenlendi

Batman'da Kur'an Nesli Platformu temsilciliği tarafından düzenlenen 'Hayat namazla güzeldir' etkinliği, 7-10 yaş grubu çocuklara verilen namaz eğitimiyle başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve tiyatro gösterimi yapıldı. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da etkinliğe katıldı.