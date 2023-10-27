Batman'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı ve dua programı düzenlendi. Haznevi Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Şanlıurfa'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından binlerce kişi düzenlenen yürüyüşe katıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için Şanlıurfa genelindeki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Dergah Cami'de cuma namazının ardından çeşitli STK'lar ve vatandaşlar, Kara Meydanı Cami'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılarak bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Filistin'de dünyanın gözü önünde sadece insanların ölmediğini, orada insanlığın öldüğünü belirterek, sessiz kalan ve İsrail'e destek veren devlet başkanlarına tepki gösterdi. - ŞANLIURFA