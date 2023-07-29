Batılı Ülkeler ve Bölgesel Örgütler Nijer'deki Darbeyi Tanımıyor

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbeden sonra Batılı ülkeler ve bölgesel örgütler, askeri cuntayı tanımamakta ısrarcı davranıyor. Darbenin ardından yapılan açıklamalarda, darbeci askerlere kışlalarına dönme çağrısı yapıldı ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için süre tanındı. Batılı müttefikler, Nijer'deki darbeyi tersine döndürmenin yollarını arıyor. Nijer, Batının Sahel bölgesindeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyor.

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbeden sonra Batılı ülkeler ve bölgesel örgütler, askeri cuntayı tanımamakta ısrarcı davranıyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u deviren ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adını veren askeri cuntaya karşı Fransa, ABD, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

AfB Güvenlik ve Barış Konsey'inden yapılan açıklamada, darbeci askerlere derhal kışlalarına dönme çağrısı yapıldı ve ülkedeki anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için 15 gün süre tanındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Bazum ve bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile görüştüğünü ve Bazum'a desteğini yinelediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken, "Birkaç kişinin eylemleri, Nijer halkının faydalandığı yüz milyonlarca dolarlık ABD yardımlarını riske atıyor." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de darbenin ardından değişen yönetimi tanımadıklarını ve tanımayacaklarını belirtti.

Borell, Nijer'e yönelik yardımı ve işbirliğinin askıya aldığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bugün Nijer'deki gelişmeleri ele almak için Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyini toplayacak.

ECOWAS da yarın Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü bir zirve düzenleyecek.

Zirvede, darbe karşıtlığıyla bilinen ECOWAS Dönem Başkanı olan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ciddi adımlar atması bekleniyor.

Batının Sahel'deki yegane müttefiki

Batı Afrika'da 2020'den bu yana gerçekleşen 5 askeri darbeleri kınamakla yetinen Batılı müttefikler, Nijer'deki darbeyi tersine döndürmenin yollarını arıyor.

Batının Sahel bölgesindeki tek müttefiki olan Nijer'de ABD'nin 1000, Fransa'nın da 1500 askeri bulunuyor.

Mali ve Burkina Faso'daki darbeler nedeniyle bu ülkelerdeki askeri gücünü çekmek zorunda kalan Fransa için Nijer, Sahel'deki "tek dost" olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin de Agadez kenti yakınlarında "Niger Air Base 201" isimli bir insansız hava aracı üssü bulunuyor.

İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor.

Öte yandan 26 Temmuz'dan bu yana alıkonulan Bazum'un ailesiyle şahsi konutunda tutulduğu ve telefon görüşmesi yapmasına izin verildiği öğrenildi.

Cuntanın lideri, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, dün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada CNPS'nin liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini duyurmuştu.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak bilinen 62 yaşındaki Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başarmıştı.