Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin geminin 2. kaptanı Hıfzı Tarhan olduğu tespit edildi.

- Batık gemiden çıkartılan mürettebatın kimliği tespit edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp mürettebatından birinin daha bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi işlemleri yapılan cenazenin geminin 2. kaptanı Hıfzı Tarhan olduğu tespit edildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü kuvvetli fırtınada batan Türk Gemisi Kafkametler'in kayıp 10 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan mürettebatın cenazesi otopsi işlemleri için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Cumhuriyet Savcısı, otopsi işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan ayrıldı. Yapılan kimlik tespitinde cenazenin Kafkametler adlı geminin 2. kaptanı Hıfzı Tarhan olduğu tespit edildi.

Tarhan'ın cenazesinin İstanbul'da toprağaverileceği öğrenildi.