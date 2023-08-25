Batı Trakya'da Türkler Yağmur Duasına Çıktı

Batı Trakya'da yaşanan orman yangınları nedeniyle Türkler, yağmur duası yaparak sel felaketine karşı önlem alınmasını istedi. Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bir araya gelen soydaşlar, cuma namazının ardından yağmur duası gerçekleştirdi. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu da yangınların yol açtığı hasarı yerinde görmek için köyleri ziyaret etti.

Batı Trakya'da Türkler, bölgede ve ülke genelinde devam eden yangınlar nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bir araya gelen soydaşlar, birçok noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için cuma namazının ardından yağmur duası yaptı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ın da katıldığı Gümülcine yakınlarında bulunan Kozlardere köyü camisindeki yağmur duasını, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

Müftü Şerif, dua öncesi yaptığı konuşmada, Danışma Kurulu olarak yangınlardan zarar gören soydaşlar için yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Ormanların yok olmasıyla yaşanabilecek sel felaketine karşı uyarılarda bulunan Şerif, bunun önüne geçilmesi için önlem alınmaya başlanması gerektiğini vurguladı.

Başkonsolos Ünal da orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için köyleri ziyaret ederek soydaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.